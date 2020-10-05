Пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу

Работа пункта пропуска "Станица Луганская" (Луганская область) возобновлена. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "По решению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, сегодня, 5 октября, в 9:00 утра, восстанавливает работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", - сказано в нем. Отмечается, что КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07:00 до 18:30. Как сообщали Українськi Новини, работа пункта пропуска "Станица Луганская" временно была прекращена из-за пожарной опасности и восстановительных работ.Кроме того, на территории Луганской области продолжается тушение пожаров. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом.