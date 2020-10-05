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05 октября 2020, понедельник, 10:09 27
Общество 2020-10-05T10:15:01+03:00
Українські Новини
Пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу

Пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу

Валерия Драгомирова
Луганская область, Станица Луганская, КПВВ
Пункт пропуска
Пункт пропуска "Станица Луганская". Фото: KP.UA

Работа пункта пропуска "Станица Луганская" (Луганская область) возобновлена.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По решению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, сегодня, 5 октября, в 9:00 утра, восстанавливает работу контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", - сказано в нем.

Отмечается, что КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07:00 до 18:30.

Как сообщали Українськi Новини, работа пункта пропуска "Станица Луганская" временно была прекращена из-за пожарной опасности и восстановительных работ.

Кроме того, на территории Луганской области продолжается тушение пожаров.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. 

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