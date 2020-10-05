Масштабные пожары в Луганской области: в ГосЧС рассказали, где самая сложная ситуация

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала 6 очагов пожара в Луганской области, 1 - локализовала.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

"По состоянию на 9:00 5 октября из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 6 очагов ликвидировано, 1 очаг локализован, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за пожара, возникшего на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем выжжено более 1,4 тыс. га лесных насаждений.

Силы и средства ГосЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка.

Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ).

Привлечены 717 человек и 109 единиц техники, из них от ГосЧС 351 человек личного состава и 80 единиц техники.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пораженная огнем всех 7 очагов, составляет более 20 тыс. га.

Авиация ГосЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершила 146 сбросов (436 тонн воды), с начала тушения пожаров - 491 сброс (1 тыс. 586 тонн воды).

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, у 4 причина гибели устанавливается.

Пострадало 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГосЧС). Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Как сообщали Українськi Новини, масштабные лесные пожары в Луганской области начались в среду, 30 сентября.

Кроме того, из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек.

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