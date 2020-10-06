22 депутати Ради хворіють на коронавірус, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що на цей момент на коронавірусну інфекцію хворіють 22 депутати, тоді як раніше повідомлялося, що у Верховній Раді депутати Палиця і Шуфрич захворіли на коронавірус .

Про це він сказав в етері телеканалу "112 Україна" у вівторок, передають Українські Новини.

"Станом на сьогодні, 22 особи - народні депутати України, знаходяться на лікарняному з підтвердженим COVID-19", — сказав він.

Загалом, зі слів спікера Ради, 52 депутати за весь період карантину або перехворіли, або хворіють на коронавірус.

Як повідомляли Українські новини, коронавірусну інфекцію виявили у лідера партії "Слуга народу" Корнієнка.

Також повідомлялося, що повторне зараження коронавірусом виявили у депутата "Європейської солідарності" Зінкевич.

Крім того, в кінці вересня COVID-19 діагностували і у "Слуги народу" Грищенкоо.

Також Верховна Рада пішла на карантин, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції серед парламентарів на тлі збільшення кількості підтверджених випадків зараження.

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