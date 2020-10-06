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06 жовтня 2020, вівторок, 19:44 5
Верховна Рада і партії 2020-10-06T20:15:02+03:00
Українські Новини
22 депутати Ради хворіють на коронавірус, - Разумков

22 депутати Ради хворіють на коронавірус, - Разумков

Александр Савич
Верховна Рада України, Дмитро Разумков, Пандемія, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, коронавірус у депутата, Хворі на коронавірус, Коронавірус у депутатів
22 депутати ВР хворіють на коронавірус
22 депутати ВР хворіють на коронавірус

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що на цей момент на коронавірусну інфекцію хворіють 22 депутати, тоді як раніше повідомлялося, що у Верховній Раді депутати Палиця і Шуфрич захворіли на коронавірус

Про це він сказав в етері телеканалу "112 Україна" у вівторок, передають Українські Новини.

"Станом на сьогодні, 22 особи - народні депутати України, знаходяться на лікарняному з підтвердженим COVID-19", — сказав він.

Загалом, зі слів спікера Ради, 52 депутати за весь період карантину або перехворіли, або хворіють на коронавірус.

Як повідомляли Українські новини, коронавірусну інфекцію виявили у лідера партії "Слуга народу" Корнієнка.

Також повідомлялося, що повторне зараження коронавірусом виявили у депутата "Європейської солідарності" Зінкевич.

Крім того, в кінці вересня COVID-19 діагностували і у "Слуги народу" Грищенкоо.

Також Верховна Рада пішла на карантин, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції серед парламентарів на тлі збільшення кількості підтверджених випадків зараження.

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