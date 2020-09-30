Верховная Рада, на заседании которой сегодня рассматриваются вопросы газового рынка, выборов и предоставления "пакета малыша", уходит на карантин, чтобы не допустить распространение коронавируса среди парламентариев на фоне многократных сообщений о заражении.

Как передают Українські Новини, об этом в своем Telegram-акаунте написал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, за минувший день среди депутатов 8 человек заразились коронавирусом нового типа. И это, отметил Железняк, только среди парламентариев, COVID-19 также выявляют и среди работников Рады.

"Сегодня на совещании глав фракций приняли решение отменить пленарные заседания в четверг — пятницу и всю следующую пленарную неделю", — написал он.

Железняк также напомним, что на 20 октября в парламенте запланировано заседание по государственному бюджету.

Как сообщали Українські Новини, днем ранее нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк заявил о заражении коронавирусом.

Также сообщалось, что лидеру парламентской фракции "Голос" Кире Рудык поставили диагноз COVID-19.

Кроме того, коронавирус не прошел мимо пятого президента Украины Петра Порошенко, который накануне заявил о заражении.

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