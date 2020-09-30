В то время как Верховная Рада уходит на карантин из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов, у еще одного члена парламентской фракции "Слуга народа" выявили COVID-19.

Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передают Українські Новини.

По информации Гончаренко, коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 заразилась народный депутат Татьяна Грищенко.

"Татьяна Грищенко (Слуга народа) заболела COVID-19″, — написал он.

Как сообщали Українські Новини, за последние несколько дней среди народных депутатов было выявлено множество случаев заражения коронавирусом. В частности, COVID-19 выявили у пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также позитивный результат на COVID-19 показал тест, сделанный нардепом от "Слуги народа" и экс-борцом Жаном Беленюком.

Коронавирусом заразилась и лидер парламентской фракции "Голос" Кира Руды, тест на COVID-19 которой показал положительный результат накануне.

А вот депутат Сергей Нагорняк из "Слуги народа" смог успешно побороть коронавирусное заболевание, о чем лично сообщил в соцсетях.

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