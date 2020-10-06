Египет на полгода отменил визовый сбор для туристов

Египет отменил уплату туристами визового сбора с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года, в то время, как МАУ планировала открыть новый рейс из Киева на египетский курорт с 3 октября.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Египте в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 по 30 апреля 2021 года", - сказано в нем.

Также сообщается, что требование об обязательном наличии у туристов отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет остается без изменений.

Вместе с тем отмечается, что есть возможность сдачи такого теста по прибытию в ряд курортных городов.

Как сообщали Українськi Новини, Египет уточнил новые правила въезда для граждан Украины.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав отнес Египер к странам "зеленой зоны".

Кроме того, Румыния ввела двухнедельный карантин и обязательные ПЦР-тесты для приезжих из Украины.

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