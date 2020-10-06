Румыния ввела двухнедельный карантин и обязательные ПЦР-тесты для приезжих из Украины

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается и некоторые страны стали рассматривать страну как территорию с высоким рисом заболеть COVID-19. В связи с этим Румыния ввела обязательное требование предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус для путешественников, которые приезжают из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

В сообщении говорится, что люди, приезжающие в Румынию на срок до трех дней из стран с высоким риском заболеть коронавирусом, могут въехать в страну только после отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до поездки.

Если нужно въехать на более длительный срок, то придется пройти обсервацию. Есть или нет при этом тест – роли не играет.

Такой тест можно будет сдать на восьмой день карантина, и если такой тест отрицательный, карантин можно будет закончить на десятый день.

Решение вступает в силу с 7 октября. В список вошли более 50 стран, кроме Украины рисковыми считаются также США, Франция, Великобритания, Испания, Молдова, Венгрия, Грузия.

Как сообщали Українські Новини, правительство Румынии приняло решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации.

В Румынии человек, больше недели назад умерший от COVID-19, одержал победу на местных выборах.

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