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05 октября 2020, понедельник, 13:35 578
Медицина 2020-10-05T14:00:02+03:00
Українські Новини
Минздрав обновил список стран "красной зоны"

Минздрав обновил список стран "красной зоны"

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус в мире, Карантин в мире, Страны красной зоны
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министерство здравоохранения по состоянию на 2 октября отнесло 43 страны к странам "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19, что на 7 стран меньше, чем было 10 дней назад.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

При этом относительно 15 государств, попавших в "красную зону", нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, к странам "красной зоны" отнесены открытые для украинских туристов США, Мальдивские и Багамские острова, Ирак, Бразилия, Черногория, а также закрытые для украинских туристов Испания, Франция, Чехия, Израиль.

К странам "зеленой зоны" отнесены открытые для украинских туристов Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Великобритания, Сербия, Северная Македония, Ирландия, Иран, Турция, Египет, Казахстан, Словения, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Кения, Мексика, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 126,5.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил в период карантина въезд в Украину наблюдателям от иностранных государств и международных организаций на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Также Степанов уверен, что на этой неделе заболеваемость коронавирусом превысит 5 тыс. случаев в сутки.

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