Египет уточнил новые правила въезда для граждан Украины

Египет, который с сентября обязал туристов перед въездом сдавать тест на коронавирус, уточнил новые правила въезда в страну. Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, включая граждан Египта, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины на странице в Facebook.

Согласно распоряжению Минздрава Египта, сертификат должен соответствовать следующим требованиям:

содержать точную дату и время сдачи теста;

должен быть выдан официально зарегистрированной лабораторией и содержать ее печать;

не должен иметь никаких исправлений, подтираний или поправок;

должна быть указана информация о виде проведенного теста – это должно быть обязательно RT-PCR.

Данное требование касается как граждан Египта, так и иностранцев, в том числе членов экипажей морских и воздушных судов.

"Граждане, у которых будет отсутствовать необходимый сертификат, не будут допущены к пересечению государственной границы АРЕ до соответствующего распоряжения МЗ АРЕ и без обязательной сдачи ПЦР-теста в определенной МЗ АРЕ лаборатории", – предупредили в посольстве.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам.

Кроме того, как украинцам пересечь границу Турции в условиях карантина.









Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости