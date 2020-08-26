Египет уточнил новые правила въезда для граждан Украины

Египет, который с сентября обязал туристов перед въездом сдавать тест на коронавирус, уточнил новые правила въезда в страну. Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, включая граждан Египта, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.Об этом говорится в сообщении Посольства Украины на странице в Facebook. Согласно распоряжению Минздрава Египта, сертификат должен соответствовать следующим требованиям: содержать точную дату и время сдачи теста; должен быть выдан официально зарегистрированной лабораторией и содержать ее печать; не должен иметь никаких исправлений, подтираний или поправок; должна быть указана информация о виде проведенного теста – это должно быть обязательно RT-PCR. Данное требование касается как граждан Египта, так и иностранцев, в том числе членов экипажей морских и воздушных судов. "Граждане, у которых будет отсутствовать необходимый сертификат, не будут допущены к пересечению государственной границы АРЕ до соответствующего распоряжения МЗ АРЕ и без обязательной сдачи ПЦР-теста в определенной МЗ АРЕ лаборатории", – предупредили в посольстве. Как сообщали Українські Новини, Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам. Кроме того, как украинцам пересечь границу Турции в условиях карантина.