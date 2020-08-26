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26 августа 2020, среда, 21:07 50
Общество 2020-08-26T21:19:40+03:00
Українські Новини
Египет уточнил новые правила въезда для граждан Украины

Египет уточнил новые правила въезда для граждан Украины

Валерия Драгомирова
Египет, Отдых в Египте, ПЦР-тест, Въезд в Египет
Египет. Фото: pixabay
Египет. Фото: pixabay

Египет, который с сентября обязал туристов перед въездом сдавать тест на коронавирус, уточнил новые правила въезда в страну. Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, включая граждан Египта, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины на странице в Facebook. 

Согласно распоряжению Минздрава Египта, сертификат должен соответствовать следующим требованиям:

  • содержать точную дату и время сдачи теста;
  • должен быть выдан официально зарегистрированной лабораторией и содержать ее печать;
  • не должен иметь никаких исправлений, подтираний или поправок;
  • должна быть указана информация о виде проведенного теста – это должно быть обязательно RT-PCR.

Данное требование касается как граждан Египта, так и иностранцев, в том числе членов экипажей морских и воздушных судов.

"Граждане, у которых будет отсутствовать необходимый сертификат, не будут допущены к пересечению государственной границы АРЕ до соответствующего распоряжения МЗ АРЕ и без обязательной сдачи ПЦР-теста в определенной МЗ АРЕ лаборатории", – предупредили в посольстве.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам

Кроме того, как украинцам пересечь границу Турции в условиях карантина




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