В Харькове состоялась церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26

Церемония прощания с погибшими возле Чугуева (Харьковская область) в авиакатастрофе самолета Ан-26 Вооруженных сил состоялась в Харькове при участии Президента Владимира Зеленского. Церемония прошлана площади Свободы, передают Українськi Новини. [gallery-6161] Самолет разбился 25 сентября, совершая посадку на аэродроме воинской части во время плановых учебных полетов. На борту находились 27 человек (20 курсантов Харьковского военного училища и 7 офицеров-членов экипажа). 25 из них погибли при крушении, 2 были госпитализированы. 26 сентября один из курсантов скончался в больнице. 1 выживший находится в больнице с травмами средней степени тяжести. Как сообщали Українськi Новини, за 7 дней расследования Госбюро расследований допросило 60 свидетелей по делу о крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области. Также 30 сентября стало известно, что расшифрованы "черные ящики" рухнувшего самолета АН-26. Кроме того, в ВСУ считают версию теракта наименее вероятной. Ранее сообщалось о том, что погибший штурман перед крушением переписывался с 7-летней дочерью.