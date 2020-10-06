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06 октября 2020, вторник, 11:40 56
Общество 2020-10-06T11:42:05+03:00
Українські Новини
В Харькове состоялась церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26

В Харькове состоялась церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26

Елена Новикова
Крушение самолета, Падение самолета, Ан-26, Церемония прощания, авиакатастрофа АН-26 с курсантами, Крушение АН-26

Церемония прощания с погибшими возле Чугуева (Харьковская область) в авиакатастрофе самолета Ан-26 Вооруженных сил состоялась в Харькове при участии Президента Владимира Зеленского.

Церемония прошлана площади Свободы, передают Українськi Новини.

Церемония прощания в Харькове. Фото: Суспільне
Церемония прощания в Харькове. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26 под Чугуевом. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26 под Чугуевом. Фото: Суспільне
Церемония прощания. Фото: Суспільне
Церемония прощания. Фото: Суспільне
Прощание с погибшими в катастрофе Ан-26 под Харьковом. Фото: Суспільне
Прощание с погибшими в катастрофе Ан-26 под Харьковом. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе по Чугуевом. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе по Чугуевом. Фото: Суспільне
Владимир и Елена Зеленские на церемонии прощания с погибшими
Владимир и Елена Зеленские на церемонии прощания с погибшими
Церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26 под Харьковом. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26 под Харьковом. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими в афиакатастрофе Ан-26. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими в афиакатастрофе Ан-26. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26. Фото: Суспільне

Самолет разбился 25 сентября, совершая посадку на аэродроме воинской части во время плановых учебных полетов.

На борту находились 27 человек (20 курсантов Харьковского военного училища и 7 офицеров-членов экипажа).

25 из них погибли при крушении, 2 были госпитализированы.

26 сентября один из курсантов скончался в больнице.

1 выживший находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

Как сообщали Українськi Новини, за 7 дней расследования Госбюро расследований допросило 60 свидетелей по делу о крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Также 30 сентября стало известно, что расшифрованы "черные ящики" рухнувшего самолета АН-26.

Кроме того, в ВСУ считают версию теракта наименее вероятной.

Ранее сообщалось о том, что погибший штурман перед крушением переписывался с 7-летней дочерью.

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