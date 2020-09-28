Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Погибший штурман перед крушением переписывался с 7-летней дочерью

Погибший в катастрофе Ан-26 в Чугуеве на Харьковщине штурман Алексей Остапенко за несколько минут до катастрофы переписывался со своей дочерью. Об эом сообщила его жена Елена, говорится в сюжете "ТСН".

Так, жена погибшего штурмана сообщила, что после этого полета 28-летний штурман Алексей Остапенко должен был получить квалификацию первого класса.

Елена говорит, что за несколько минут до катастрофы ее муж переписывался со своей 7-летней дочерью, которая успокаивала маму, когда Алексей перестал выходить на связь.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, что тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в этот момент", - поделилась Остапенко.

В переписке в Viber дочь написала, что волнуется за папу. Тот ее успокоил: "Не переживай, все хорошо". На последние сообщения девочки "Папа, ты жив? Здесь упал самолет" Алексей Остапенко уже ответить не смог.

Жена отмечает, что Алексей "жил своей работой и знал, как ее делать".

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", - рассказала она журналистам.

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС закончил работы на месте падения АН-26 Вооруженных сил в Харьковской области.

Кроме того, диспетчер разрешил АН-26 с курсантами посадку лишь спустя минуту после запроса.

Также отец курсанта, который выжил в авиакатастрофе АН-26, трижды попадал в авиакатастрофы.

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