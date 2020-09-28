подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 сентября 2020, понедельник, 09:30 132
Общество 2020-09-28T09:37:25+03:00
Українські Новини
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Погибший штурман перед крушением переписывался с 7-летней дочерью

Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Погибший штурман перед крушением переписывался с 7-летней дочерью

Анна Рудык
Авиакатастрофа, Ан-26, авиакатастрофа АН-26 с курсантами, авиакатастрофа под Харьковом
Место крушения АН-26. Фото: ЧугуевTelegram-канал
Место крушения АН-26. Фото: ЧугуевTelegram-канал "Харьков Times"

Погибший в катастрофе Ан-26 в Чугуеве на Харьковщине штурман Алексей Остапенко за несколько минут до катастрофы переписывался со своей дочерью. Об эом сообщила его жена Елена, говорится в сюжете "ТСН".

Так, жена погибшего штурмана сообщила, что после этого полета 28-летний штурман Алексей Остапенко должен был получить квалификацию первого класса.

Елена говорит, что за несколько минут до катастрофы ее муж переписывался со своей 7-летней дочерью, которая успокаивала маму, когда Алексей перестал выходить на связь.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, что тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в этот момент", - поделилась Остапенко.

В переписке в Viber дочь написала, что волнуется за папу. Тот ее успокоил: "Не переживай, все хорошо". На последние сообщения девочки "Папа, ты жив? Здесь упал самолет" Алексей Остапенко уже ответить не смог.

Жена отмечает, что Алексей "жил своей работой и знал, как ее делать".

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", - рассказала она журналистам.

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС закончил работы на месте падения АН-26 Вооруженных сил в Харьковской области.

Кроме того, диспетчер разрешил АН-26 с курсантами посадку лишь спустя минуту после запроса.

Также отец курсанта, который выжил в авиакатастрофе АН-26, трижды попадал в авиакатастрофы.

Больше новостей о: Авиакатастрофа Ан-26 авиакатастрофа АН-26 с курсантами авиакатастрофа под Харьковом

Уцелевший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант ра...
"Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры и...
ГосЧС закончил работы на месте падения АН-26 Воору...
Доступа к "черным ящикам" упавшего самолета Ан-26 ...
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев
Новости
Суд признал "Киевэнерго" Ахметова банкротом 10:40
В Луганской области второй день тушат лесной пожар 10:32
Спасатели предупредили о сильных ливнях. В реках Карпат уровень воды может подняться до 1,5 метра 10:30
Доллар подорожал, а евро подешевел. Курс валют в обменниках в начале недели 10:28
Шмыгаль ничего не знает о своем желании переподчинить "Укргидроэнерго" Кабмину 10:11
больше новостей
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина
В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве 12:53
больше новостей
Украина на карантине 201-й день. Какие ограничения действуют в регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok