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02 октября 2020, пятница, 16:50 78
Силовые структуры 2020-10-02T16:51:10+03:00
Українські Новини
Дело о крушении самолета АН-26 расследует ГБР: назначены экспертизы, допросы и осмотры

Дело о крушении самолета АН-26 расследует ГБР: назначены экспертизы, допросы и осмотры

Ольга Фандорина
Крушение самолета, Курсанты, авиакатастрофа АН-26 с курсантами, Экспертизы
https://ukranews.com/news/728508-vyacheslav-zolochevskij-rasskazal-kak-on-vyzhil-v-aviakatastrofe-pod-chuguevom
https://ukranews.com/news/728508-vyacheslav-zolochevskij-rasskazal-kak-on-vyzhil-v-aviakatastrofe-pod-chuguevom

Госбюро расследований допросило 60 свидетелей по делу о крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Об этом говорится в отчете ГБР за 7 дней расследования дела, передают Українськi Новини.

Также допрошено 10 потерпевших (родственников погибших).

С участием специалистов проведен осмотр места происшествия с распределением на секторы.

При осмотре обнаружены тела погибших, части самолета, которые имеют механические повреждения, и тому подобное.

На месте происшествия в хвостовой части самолета обнаружен бортовой самописец (черный ящик), проведены осмотры 26 тел с участием судебно-медицинских экспертов; назначено 26 судебно-медицинских экспертиз; проведена выемка документов в военной части А4104 по организации и проведению полетов, а также образцов топлива; на территории военной части А4104, с целью экспертного исследования, изъято образцы технического масла, которое используется для смазки деталей двигателя, установленного на самолет АН-26; в Печерский районный суд Киева подано 9 ходатайств о наложении ареста на имущество (документы, вещи), изъятые в ходе осмотров с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

Также в Печерский суд подано 9 ходатайств о временном доступ к оригиналам документов (в ГП "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", ГП "Антонов", командование Воздушных Сил Украины, Министерство обороны Украины, Харьковский университет Воздушных Сил, воинскую части А4104, Государственную аудиторскую службу Украины, Счетную палату Украины) по обслуживанию, модернизации, эксплуатации самолета; отобраны у 25 родственников погибших курсантов биологические образцы для проведения генетико-молекулярных экспертиз;

В Харьковском бюро судебно-медицинской экспертизы проведено 25 осмотров тел погибших, в ходе которых изъято 25 образцов крови для проведения генетико-молекулярных экспертиз; назначено 27 генетико-молекулярных экспертиз по изъятым образцам крови; проведено 5 дополнительных осмотров неопознанных тел военнослужащих, в ходе которых изъято 5 образцов костной ткани с целью последующего их направления для проведения генетико-молекулярных экспертиз; повторно назначено 5 генетико-молекулярных экспертиз по образцам костной ткани, изъятой из тел неопознанных военнослужащих; назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз по образцам биологических образцов родственников погибших военнослужащих; дополнительно назначены 14 генетико-молекулярных экспертиз по образцам личных вещей неопознанных военнослужащих; в Харьковском НДЭКЦ МВД назначены 25 сравнительных судебных молекулярно-генетических экспертиз.

Также назначена экспертиза взрывчатых веществ и продуктов взрыва на предмет исследования вопросов наличия взрывных устройств или веществ на борту самолета, которые могли привести к пожару или взрыву после столкновения с землей.

Как сообщали Українськi Новини, специалисты Министерства обороны расшифровали данные двух бортовых самописцев ("черных ящиков") с потерпевшего крушение самолета Ан-26 в Харьковской области.

Уцелевший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант рассказал, как ему удалось выжить.

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