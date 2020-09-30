Расшифрованы "черные ящики" рухнувшего самолета АН-26

Бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве, расшифровали. Во время расшифровки возникли проблемы со звуком. Об этом заявила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24". Комитет Рады уже сегодня ознакомится с информацией, которую получили с бортовых самописцев самолета. "Сегодня нам доложили, что "черные ящики" были расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в "черных ящиках", - заявила она. Как сообщали Українськi Новини, вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет Ан-26. На борту находилось 27 человек (20 курсантов Харьковского военного училища и 7 членов экипажа). 25 из них погибли при крушении. Позже в больнице умер еще 1 военнослужащий, который был госпитализирован. 1 выживший находится в больнице с травмами средней степени тяжести.