Крушение Ан-26 под Харьковом. В ВСУ считают версию теракта наименее вероятной

Следствие восстановило картину крушения военно-транспортного самолета Ан-26, которая произошла под Харьковом 25 сентября, и считает, что версия теракта является наименее вероятной. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Версия теракта должна иметь место, но она наименее, наверное, вероятна, поскольку уже собрано достаточно материала. Мы должны дождаться официальной версии. Как представитель командования Воздушных сил я не могу говорить о результатах. Но только что мы поместили визуализацию схемы военного аэродрома, как произошла эта ситуация, на каком расстоянии были самолеты (разбившийся Ан-26 и еще один самолет, который в тот момент заходил на посадку) друг от друга", - сказал он.

Юрий Игнат также рассказал, рассматривается ли следователями взаимодействие двух самолетов и диспетчера.

"Это один из элементов. Про это заговорили после заявлений отдельных докладчиков, которые начали делать некоторые предположения, хотя они являются членами комиссии. Там даже было не два самолета, а еще были два вертолета на территории аэродрома, и руководитель полетов на командно-диспетчерском пункте принял правильные решения и сделал все для того... Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе", - добавил спикер.

По его словам, руководитель полетов позволил сесть первому самолету и сразу направил второй самолет, на котором были определенные проблемы, на полосу.

"И те два вертолета тоже освободили место, чтобы не препятствовать самолетам сесть. Расстояние между первым и вторым самолетами было достаточным, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй шел на посадку. Это мы и обнародовали сегодня на нашей странице", - добавил Игнат.

Как сообщали Українські Новини, за 7 дней расследования Госбюро расследований допросило 60 свидетелей по делу о крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Также Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета.

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