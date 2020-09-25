Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами: есть выжившие

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, на его борту находились курсанты. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ. PavlovskyNEWS сообщает, что на борту было семь человек и это был АН-26. "Как сообщили нашему телеграм-каналу в ГСЧС, самолет вылетел из аэродрома, который находится недалеко от Чугуева, пролетел два километра и упал. По одной информации, погибли 2 человека, по другой - никого. Куда летел - тоже пока непонятно. Причина трагедии сейчас выясняется", - сказано в сообщении. В Киевской области самолет учебной школы Aviation Group упал на поле кукурузы, после чего загорелся. Кроме того, в Днепропетровской области вблизи поселка городского типа Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.