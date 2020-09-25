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25 сентября 2020, пятница, 22:05 630
Происшествия 2020-09-25T22:15:02+03:00
Українські Новини
Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами: есть выжившие

Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами: есть выжившие

Ольга Фандорина
Самолет, ВСУ, Крушение самолета, Военный самолет

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, на его борту находились курсанты. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ. 

PavlovskyNEWS сообщает, что на борту было семь человек и это был АН-26.

"Как сообщили нашему телеграм-каналу в ГСЧС, самолет вылетел из аэродрома, который находится недалеко от Чугуева, пролетел два километра и упал. По одной информации, погибли 2 человека, по другой - никого. Куда летел - тоже пока непонятно. Причина трагедии сейчас выясняется", - сказано в сообщении.

В Киевской области самолет учебной школы Aviation Group упал на поле кукурузы, после чего загорелся.

Кроме того, в Днепропетровской области вблизи поселка городского типа Слобожанское упал и загорелся одномоторный самолет, погибли два человека.

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Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами: есть выжившие
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