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  • В Киеве арестовали россиянина, которого разыскивал Интерпол за организацию убийства
06 октября 2020, вторник, 10:46 453
Происшествия 2020-10-06T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве арестовали россиянина, которого разыскивал Интерпол за организацию убийства

В Киеве арестовали россиянина, которого разыскивал Интерпол за организацию убийства

Кира Молчанова
Убийство, Киллер, Экстрадиция, Заказное убийство
Пистолет, Фото: pixabay.com
Пистолет, Фото: pixabay.com

В Киеве арестовали гражданина России, которого подозревают в организации заказного убийства. Россиянина намерены экстрадировать в соседнее государство.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В соответствии с учетом Генсекретариата Интерпола указанный гражданин находится в международном розыске по обвинению в организации умышленного убийства, совершенного по заказу", – заявляют в прокуратуре.

Россиянина арестовали на 40 суток. Его содержат в Лукьяновском СИЗО. После этого его собираются экстрадировать в Россию.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) предотвратило заказное убийство заместителя мэра Черкасс и задержало заказчика.

Ранее Служба безопасности Украины предотвратила убийство сотрудницы Национальной академии СБУ, которое заказал ее бывший муж.

4 февраля СБУ предотвратила заказное убийство гражданина одной из стран Европейского Союза в Ивано-Франковске. Его "заказала" бывшая возлюбленная, студентка одного из вузов.

До этого Нацполиция рассматривала три главных версии убийства пластического хирурга в Киеве.

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