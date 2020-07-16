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  • ГБР предотвратило заказное убийство заммэра Черкасс и задержало заказчика
16 июля 2020, четверг, 20:00 932
Политика 2020-07-16T20:30:17+03:00
Українські Новини
ГБР предотвратило заказное убийство заммэра Черкасс и задержало заказчика

ГБР предотвратило заказное убийство заммэра Черкасс и задержало заказчика

Надежда Комендантова
Заказ, Заказное убийство, ГБР, депутат горсовета, Юрий Ботнар
Депутат заказал убийство заммэра Черкасс. Фото: ГБР
Депутат заказал убийство заммэра Черкасс. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) предотвратило заказное убийство заместителя мэра Черкасс и задержало заказчика.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи ГБР предотвратили заказное убийство заместителя мэра Черкасс - заказчик задержан", - сказано в нем.

Согласно сообщению, следователи Государственного бюро расследований совместно с департаментом контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя мэра Черкасс.

Задержание заказчика убийства.Задержание заказчика убийства.

Следствие установило, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта за денежное вознаграждение пытался организовать убийство заместителя мэра Черкасс.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя мэра и после передачи денег в качестве оплаты за преступление задержали его организатора.

16 июля мэр Черкасс Анатолий Бондаренко написал на своей странице в социальной сети Facebook, что пропал его заместитель Юрий Ботнар. 

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ предотвратила заказное убийство сотрудницы академии службы бывшим мужем.

4 февраля СБУ предотвратила заказное убийство гражданина одной из стран Европейского Союза в Ивано-Франковске.

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