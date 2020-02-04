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04 февраля 2020, вторник, 14:49 324
Силовые структуры 2020-02-04T16:45:03+02:00
Українські Новини
В Ивано-Франковске студентка "заказала" убийство бывшего мужа-иностранца

В Ивано-Франковске студентка "заказала" убийство бывшего мужа-иностранца

Надежда Комендантова
Заказное убийство, Иностранцы, Киллер, СБУ, Задержание СБУ
Задержание подозреваемого СБУ.
Задержание подозреваемого СБУ.

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство гражданина одной из стран Европейского Союза в Ивано-Франковске.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что иностранка, которая учится в одном из высших учебных заведений областного центра, подыскивает исполнителя для совершения убийства.

Правоохранители установили, что женщина хочет заказать убийство своего бывшего мужа, потому что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты.

Жизнь бывшего мужа она оценила в 4,3 тыс. долларов, при этом убийство должно было быть совершено за рубежом и выглядеть как несчастный случай, что обеспечило бы ей алиби.

Правоохранители задержали заказчицу и "киллера" в момент передачи аванса в 500 долларов рядом с домом, где женщина снимала квартиру.

В рамках открытого уголовного производства по ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса злоумышленнице сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Задержание киллера.Задержание киллера.

Мероприятия по предупреждению преступления проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области.

Заказчицу и Заказчицу и "киллера" задержали в момент передачи аванса

О задержании иностранного гражданина сообщено в консульство иностранного государства.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция рассматривает три главных версии убийства пластического хирурга в Киеве.

Тем временем, Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета.

Ранее Национальная полиция Украины установила прочные связи подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлии Кузьменко ("Лиса") и ее сожителя ("Электрик"), а также супругов Грищенко ("Буча" и "Пума").

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