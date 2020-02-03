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03 февраля 2020, понедельник, 16:40 673
Происшествия 2020-02-03T16:40:02+02:00
Українські Новини
Убийство пластического хирурга в Киеве: Нацполиция рассказала три главных версии

Убийство пластического хирурга в Киеве: Нацполиция рассказала три главных версии

Елизавета Кесельман
Полиция, Киев, Следствие, Убийство, Убийство врача
Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Киева
Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Киева

Нацполиция рассматривает три главных версии убийства пластического хирурга в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщили в Нацполиции.

"Основные версии три: убийство в связи с профессиональной деятельностью погибшего, личный конфликт и возможные финансовые обязательства", - сказали в ведомстве.

На данный момент полиция изъяла в районе убийства камеры видеонаблюдения и их изучает.

Также правоохранители делают упор на то, чтобы пообщаться с друзьями и родственниками погибшего, дабы узнать больше о нем.

Полиция разыскивает подозреваемого, основные приметы которого: рост до 175 см, черная одежда, кепка и борода.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задействовала собак для поиска подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве.

Также по данным СМИ, пластическим хирургом, застреленным в Киеве, оказался мужчина по имени Андрей Сотник. 

Ранее, в Бразилии на парковке неизвестный застрелил мэра, и пытался покончить с собой. 

А в оккупированном Донецке застрелили главаря "ДНР" Алексея Кривулю, позывной которого - "Грин". 

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