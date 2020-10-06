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  • У Києві заарештували росіянина, якого розшукував Інтерпол за організацію вбивства
06 жовтня 2020, вівторок, 10:46 8
Події 2020-10-06T12:15:03+03:00
Українські Новини
У Києві заарештували росіянина, якого розшукував Інтерпол за організацію вбивства

У Києві заарештували росіянина, якого розшукував Інтерпол за організацію вбивства

Кира Молчанова
Арешт, росіянин, вбивця
Пістолет, Фото: pixabay.com
Пістолет, Фото: pixabay.com

У Києві заарештували і мають намір екстрадувати до РФ росіянина, якого підозрюють в організації замовного вбивства, та який перебуває в міжнародному розшуку. 

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

"Відповідно до урахуванням Генсекретаріату Інтерполу вказаний громадянин перебуває в міжнародному розшуку за звинуваченням в організації умисного вбивства, вчиненого на замовлення", - заявляють в прокуратурі.

Росіянина заарештували на 40 діб. Його утримують у Лук'янівському СІЗО. Після цього його збираються екстрадувати до Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) запобігло замовленому вбивству заступника мера Черкас і затримало замовника.

Раніше Служба безпеки України запобігла вбивство співробітниці Національної академії СБУ, яке замовив її колишній чоловік.

4 лютого СБУ запобігла замовному вбивству громадянина однієї з країн Європейського Союзу в Івано-Франківську. Його "замовила" колишня кохана, студентка одного з ВНЗ.

До цього Нацполіція розглядала три головних версії вбивства пластичного хірурга в Києві.

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