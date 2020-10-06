У Києві заарештували росіянина, якого розшукував Інтерпол за організацію вбивства

У Києві заарештували і мають намір екстрадувати до РФ росіянина, якого підозрюють в організації замовного вбивства, та який перебуває в міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури. "Відповідно до урахуванням Генсекретаріату Інтерполу вказаний громадянин перебуває в міжнародному розшуку за звинуваченням в організації умисного вбивства, вчиненого на замовлення", - заявляють в прокуратурі. Росіянина заарештували на 40 діб. Його утримують у Лук'янівському СІЗО. Після цього його збираються екстрадувати до Росії. Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) запобігло замовленому вбивству заступника мера Черкас і затримало замовника. Раніше Служба безпеки України запобігла вбивство співробітниці Національної академії СБУ, яке замовив її колишній чоловік. 4 лютого СБУ запобігла замовному вбивству громадянина однієї з країн Європейського Союзу в Івано-Франківську. Його "замовила" колишня кохана, студентка одного з ВНЗ. До цього Нацполіція розглядала три головних версії вбивства пластичного хірурга в Києві.