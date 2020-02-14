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14 февраля 2020, пятница, 16:14 43
Силовые структуры 2020-02-14T16:14:17+02:00
Українські Новини
Сотрудницу академии СБУ за тысячу долларов заказал киллеру ее бывший муж

Сотрудницу академии СБУ за тысячу долларов заказал киллеру ее бывший муж

Ольга Фандорина
Убийство, СБУ, бывшая жена, Заказное убийство
Пистолет, убийство. Фото: pixabay.com
Пистолет, убийство. Фото: pixabay.com

Служба безопасности Украины предотвратила убийство сотрудницы Национальной академии СБУ, которое заказал ее бывший муж.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из городов Кировоградской области подыскивал исполнителя для убийства бывшей жены, которая является сотрудницей Национальной академии СБУ, из-за продолжающихся судебных споров по определению места жительства их общего ребенка и выплаты алиментов.

Отмечается, что правоохранители имитировали исчезновение и обстановку убийства жертвы в Киеве, после чего сообщили заказчику о его выполнении.

Жизнь бывшей жены мужчина оценил в 1 тыс. долларов.

Соглсно сообщению, для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации, для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, а денежные средства перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБУ задержали заказчика сразу после перечисления "исполнителю" последней суммы за "выполненную работу" в одном из районных центров Кировоградской области.

В рамках открытого по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное по заказу) уголовного производства  решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении в совершении преступления, продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия по предупреждению преступления проводились управлением СБУ в Кировоградской области совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБУ и Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.

Как сообщали Українські Новини, 4 февраля СБУ предотвратила заказное убийство гражданина одной из стран Европейского Союза в Ивано-Франковске.

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