Сотрудницу академии СБУ за тысячу долларов заказал киллеру ее бывший муж

Служба безопасности Украины предотвратила убийство сотрудницы Национальной академии СБУ, которое заказал ее бывший муж.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из городов Кировоградской области подыскивал исполнителя для убийства бывшей жены, которая является сотрудницей Национальной академии СБУ, из-за продолжающихся судебных споров по определению места жительства их общего ребенка и выплаты алиментов.

Отмечается, что правоохранители имитировали исчезновение и обстановку убийства жертвы в Киеве, после чего сообщили заказчику о его выполнении.

Жизнь бывшей жены мужчина оценил в 1 тыс. долларов.

Соглсно сообщению, для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации, для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, а денежные средства перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБУ задержали заказчика сразу после перечисления "исполнителю" последней суммы за "выполненную работу" в одном из районных центров Кировоградской области.

В рамках открытого по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное по заказу) уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении в совершении преступления, продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия по предупреждению преступления проводились управлением СБУ в Кировоградской области совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБУ и Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.

Как сообщали Українські Новини, 4 февраля СБУ предотвратила заказное убийство гражданина одной из стран Европейского Союза в Ивано-Франковске.