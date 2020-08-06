Официального уведомления об экстрадиции воевавших на Донбассе "вагнеровцев" нет, - МИД

После того, как Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию "вагнеровцев", воевавших на Донбассе, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба констатирует, что переговоры с Беларусью о задержанных возле Минска боевиках частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе, проходят конструктивно, однако пока Украина не была официально уведомлена об их экстрадиции.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"О том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих лиц Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент она существует исключительно в виде источника из СМИ", - сказал он.

Министр напомнил, что личности всех задержанных установлены и Украина просит Беларусь выдать тех, кто воевал на Донбассе.

"Беларусь сразу предоставила нам список задержанных лиц. Наши правоохранительные органы тщательно его проанализировали и установили, кто является чистым гражданином Украины, у кого есть и украинский, и российский паспорт, а кто из них принимал участие в вооруженных действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований. Поэтому мы максимально все установили, знаем поименно всех этих людей, и наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами относительно их дальнейшей судьбы. Мы сделали запрос на их выдачу Украине", - сказал он.

По его словам, на данный момент переговоры конструктивные.

"Разговор между двумя Президентами был очень конструктивным. С обеих сторон правоохранительным органам даны соответствующие поручения... По состоянию на данный момент мы удовлетворены уровнем взаимодействия с белорусской стороной, а что будет дальше - увидим", - сказал Кулеба.

Как сообщали Українськi Новини, для 33 боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде "российских боевиков" из частных военных компаний, который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации.

В свою очередь Администрация Президента Беларуси сообщила, что вопрос боевиков поднял Зеленский, и ничего не упомянула об экстрадиции.

Позже в СМИ появилась информация со ссылкой на слова Лукашенко о том, что боевики будут выданы Украине, так как в Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера.