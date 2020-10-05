Рубль после выходных начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 5 октября

В понедельник, 5 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в пятницу, 2 октября, понизился на 1 копейку и составляет 3,29 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 3 копейки и составляет 3,79 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 5 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,29 3,79 Максимальный 3,62 5,00 Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 октября на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что официальный курс в Украине может перейти психологическую отметку в 29 грн/$.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Тем временем Нацбанк ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых.

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