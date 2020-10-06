Доллар продолжает дорожать. Официальный курс валют на сегодня

Официальный курс гривны на сегодня

Официальный курс гривны на сегодня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 октября, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 октября, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,7792 1 доллар США 28,4009 1 швейцарский франк 30,9952 10 иен 2,6887 10 российских рублей 3,6089 1 евро 33,4037

Как сообщали Українські Новини, 5 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 2 октября на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 3 копейки в понедельник снизился на 3 копейки до 28,40 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитики спрогнозировали курс в октябре.

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