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06 октября 2020, вторник, 05:00 8
Финансы 2020-10-06T05:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает дорожать. Официальный курс валют на сегодня

Доллар продолжает дорожать. Официальный курс валют на сегодня

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Официальный курс гривны на сегодня
Официальный курс гривны на сегодня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 октября, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 октября, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,7792
1 доллар США 28,4009
1 швейцарский франк 30,9952
10 иен 2,6887
10 российских рублей 3,6089
1 евро 33,4037

Как сообщали Українські Новини, 5 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 2 октября на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 3 копейки в понедельник снизился на 3 копейки до 28,40 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитики спрогнозировали курс в октябре.

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