Рубль подешевшав в обмінниках. Курс російської нацвалюти на 6 жовтня

У вівторок, 6 жовтня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з курсом 5 жовтня, знизився на 2 копійки та становить 3,27 гривні за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу рубля знизився на 3 копійки та становить 3,76 гривні за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 6 жовтня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,27 3,76 Максимальний 3,62 5,00 Мінімальний 2,50 3,60 Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку у 29 грн\/$. За словами аналітика Володимира Мазуренка, курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні. Також 6 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 5 жовтня на 5,58 коп. до 28,5389 UAH\/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,3050 UAH\/USD. Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 3 коп. до 28,40 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,62% з 23,74 UAH\/USD до 28,40 UAH\/USD. Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH\/USD.