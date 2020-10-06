Рубль подешевшав в обмінниках. Курс російської нацвалюти на 6 жовтня

У вівторок, 6 жовтня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з курсом 5 жовтня , знизився на 2 копійки та становить 3,27 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля знизився на 3 копійки та становить 3,76 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 6 жовтня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,27 3,76 Максимальний 3,62 5,00 Мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку у 29 грн/$. За словами аналітика Володимира Мазуренка, курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні.

Також 6 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 5 жовтня на 5,58 коп. до 28,5389 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,3050 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 3 коп. до 28,40 UAH/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,62% з 23,74 UAH/USD до 28,40 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

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