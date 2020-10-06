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06 жовтня 2020, вівторок, 11:00 7
Економіка 2020-10-06T12:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль подешевшав в обмінниках. Курс російської нацвалюти на 6 жовтня

Рубль подешевшав в обмінниках. Курс російської нацвалюти на 6 жовтня

Надежда Комендантова
Рубль, курс рубля, рубль до гривні, російський рубль
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У вівторок, 6 жовтня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з курсом 5 жовтня, знизився на 2 копійки та становить 3,27 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля знизився на 3 копійки та становить 3,76 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 6 жовтня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,27 3,76
Максимальний 3,62 5,00
Мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку у 29 грн/$. За словами аналітика Володимира Мазуренка, курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні.

Також 6 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 5 жовтня на 5,58 коп. до 28,5389 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,3050 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 3 коп. до 28,40 UAH/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,62% з 23,74 UAH/USD до 28,40 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

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