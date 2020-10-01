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01 октября 2020, четверг, 05:50 5026 Инфографика
Жизнь 2020-10-01T05:50:01+03:00
Українські Новини
Когда в Украину придут морозы и пойдет снег: прогноз на весь октябрь

Когда в Украину придут морозы и пойдет снег: прогноз на весь октябрь

Надежда Комендантова
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Мокрый снег. Фото: bagnet.org
Мокрый снег. Фото: bagnet.org

В то время, как климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный, сентябрь, который был по-летнему жарким, в конце стал похожим на холодную мокрую осень. Октябрь синоптики прогнозируют разнообразным в плане погоды. В частноти, начнется он неделей "бабьего лета", а закончится зимними снегопадами. 

Как пишет "Сегодня", по расчетам Леонида Горбаня, октябрь начнется "по-сентябрьски", с бабьего лета. Его не испортят даже небольшие дожди, которые 3-4 октября возможны в отдельных областях, прежде всего на западе Украины. Но уже 4-го потеплеет до +16-18 градусов днем, это на 8-10 градусов выше, чем в последние дни сентября, на юге даже выше, до +20.

Запасов тепла хватит ненадолго, до 10 октября, и на Покров (14 октября) станет совсем прохладно, днем ниже 10 градусов тепла. На праздник возможны сильные дожди, местами до 7 мм осадков. Дожди за 3-4 дня постепенно ослабеют, но и температура понизится до среднесуточной в пределах 3-5 градусов тепла. То есть ночью при прояснениях возможны даже заморозки, прежде всего в северных регионах.

Конец октября ожидается почти зимним: с 26-27 октября температура снизится до нуля, зарядят все усиливающиеся дожди. Они принесут нам холод, а 29-31 октября ожидаются даже ночные морозы до -3-5 градусов. В отдельных регионах, прежде всего на севере и востоке страны, возможны дожди со снегом и небольшой мокрый снег.

"В конце октября могут быть заморозки, но в начале месяца после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды", – обобщил свой прогноз Леонид Горбань.

Укргидрометцентр: Не исключены температурные сюрпризы

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал нам, что на большей части Украины во второй и третьей декадах октября проходит переход средней суточной температуры через + 8 градусов в сторону снижения. Лишь в южной части страны и на Закарпатье похолодает ниже +8 градусов только в первой декаде ноября. Нынешний октябрь не станет исключением.

"Средняя месячная температура в октябре и в этом году предполагается 7-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что также в пределах средних многолетних значений", – подытожил Николай Кульбида.

Но не исключены и погодные, прежде всего, температурные, сюрпризы. Тем более, что, по информации Укргидрометцентра, в предыдущие годы в октябре были зафиксированы аномальные отклонения от средних температур.

Абсолютный максимум температуры воздуха в октябре, зафиксированный за более чем столетнюю историю наблюдений, составляет 35 градусов тепла, в горных районах – 24 градуса тепла. Абсолютный зафиксированный минимум температуры воздуха составляет 16 градусов мороза в северных, центральных и восточных областях, в Карпатах – 24 градуса мороза. И учитывая, что климатологи в последние несколько лет говорят, что погода стала нестабильной, появился даже термин "температурные качели", то сюрпризы в октябре вполне возможны.

Погода в октябре. Прогноз от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.Погода в октябре. Прогноз от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

Погодные сайты: заморозков не будет

Погодные сайты "видят" октябрь больше дождливым, чем сухим. Обобщенный прогноз погодных сайтов выглядит так.

С 1 по 5 октября в Украине ожидается бабье лето с дневными температурами +20 градусов, а в южных регионах и выше, ночью +11-13 градусов. Затем зарядят дожди, они будут небольшими, но частыми, так что зонт лучше носить с собой каждый день. Лишь 7-8 октября возможно небольшое прояснение. Температура постепенно снизится до +12 градусов днем и до +6 градусов ночью. Осадки при этом не отступят: вплоть до 25 октября будет регулярно дождить. К концу октября еще похолодает, до +5 и ниже, так что без теплой куртки и осенней обуви вне дома будет некомфортно. Но ни заморозков, ни дождей со снегом погодные сайты нам не обещают.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога. Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю очень - прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

 

 

 

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