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06 жовтня 2020, вівторок, 09:55 11
Суспільство 2020-10-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
Синоптики попередили про сильні пориви вітру. Оголошено перший рівень небезпеки

Синоптики попередили про сильні пориви вітру. Оголошено перший рівень небезпеки

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Непогода, дснс, штормове попередження, погода в Україні, ДСНС України, Попередження, Вітер
Вітер. Фото: Gismeteo
Вітер. Фото: Gismeteo

У той час, як в Україну прийшов циклон, у вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують майже на всій території країни пориви вітру 15-20 м/с, у зв'язку з цим оголосили перший рівень небезпеки - жовтий.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень 6 жовтня в Україні, крім західних областей і крайнього сходу, пориви 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили рятувальники.

У Києві та Київській області у вівторок також пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 6-8 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня, частину України накриє дощами, прийде різке похолодання і дощі.

Крім того, жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані - загалом почнеться він тижнем "бабиного літа", а закінчиться зимовими снігопадами.

Також за прогнозом погоди на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Водночас за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки

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