Синоптики попередили про сильні пориви вітру. Оголошено перший рівень небезпеки

У той час, як в Україну прийшов циклон, у вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують майже на всій території країни пориви вітру 15-20 м\/с, у зв'язку з цим оголосили перший рівень небезпеки - жовтий. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр. "Вдень 6 жовтня в Україні, крім західних областей і крайнього сходу, пориви 15-20 м\/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили рятувальники. У Києві та Київській області у вівторок також пориви вітру 15-20 м\/с (І рівень небезпеки, жовтий). Крім того, 6-8 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня, частину України накриє дощами, прийде різке похолодання і дощі. Крім того, жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані - загалом почнеться він тижнем "бабиного літа", а закінчиться зимовими снігопадами. Також за прогнозом погоди на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Водночас за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки