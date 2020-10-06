Синоптики попередили про сильні пориви вітру. Оголошено перший рівень небезпеки

У той час, як в Україну прийшов циклон , у вівторок, 6 жовтня, синоптики прогнозують майже на всій території країни пориви вітру 15-20 м/с, у зв'язку з цим оголосили перший рівень небезпеки - жовтий.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень 6 жовтня в Україні, крім західних областей і крайнього сходу, пориви 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили рятувальники.

У Києві та Київській області у вівторок також пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 6-8 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня, частину України накриє дощами, прийде різке похолодання і дощі.

Крім того, жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані - загалом почнеться він тижнем "бабиного літа", а закінчиться зимовими снігопадами.

Також за прогнозом погоди на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Водночас за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини