Идет атмосферный фронт с дождями и похолоданием: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В то время как над Украиной мощный циклон Brigitte схлестнулся с антициклоном, во вторник часть Украины накроет дождями. Также придет резкое похолодание и дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Придет фронт и принесет на Запад Украины дожди, местами даже с грозами.

Дожди придут в Житомирскую и Винницкой области", - сообщила она.

По ее словам, далее в Украину непогоду не пропустит мощный восточный антициклон, поэтому на остальной территории Украины будет преобладать сухая, с туманами, погода с порывистым юго-восточным ветром.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается + 11 + 16 градусов, на Востоке + 7 + 10 градусов, а днем ​​в Украине потеплеет до +18 + 23 градусов, в Крыму до +25 градусов.

В западных областях местами + 16 + 18 градусов - дожди.

В Киеве вторник будет с облаками, но без существенных осадков. Только во второй половине дня есть вероятность дождя.

Ветер остается южный и периодически, внезапно, порывистый.

Температура воздуха ночью составит + 13 + 15 градусов, а днем ​​в Киеве потеплеет до +20 градусов.

В дальнейшем воздух станет прохладнее на 2-4 градуса, пойдет атмосферный фронт, который потянет за собой небольшие или умеренные дожди.

В ближайшее время теплее будет на Востоке и Юге Украины - там +20 градусов и выше не станет диковинкой, а прохладнее ожидается погода на неделе в западной части, + 13 + 16 градусов.

На севере и в центральных областях - от осени где-то + 15 + 19 градусов.

Напомним, первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре.

Также синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

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