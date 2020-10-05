НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызывает главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка на 9 и 12 октября на допрос, тогда как ранее Вовк высказал уверенность, что судьям удастся отстоять независимость судебной системы.

Об этом говорится в копии повестки о вызове на допрос, передают Українськi Новини.

Вовк вызывается для проведения следственных действий, а также вручения процессуальных документов.

Он вызывается на 11:00.

Кроме того, на 9 и 12 октября НАБУ вызывает еще 3 судей Окружного суда Киева: Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберду и Евгения Аблова.

Как сообщали Українські новини, ранее Высший совет правосудия вернул без рассмотрения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Также в августе НАБУ объявляло Вовка и его заместителя в розыск, так как он не являлся на допросы.

Позднее Вовк заявил, что находился на рабочем месте в суде. Также Вовк заявлял, что он готов прийти на допрос.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости