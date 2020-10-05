НАБУ викликає на допит голову Окружного адмінсуду Києва Вовка на 9 і 12 жовтня

У той час, як Вовк висловив упевненість, що суддям вдасться відстояти незалежність судової системи, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викликає голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка на 9 і 12 жовтня на допит.

Про це йдеться в копії повістки про виклик на допит, передають Українські Новини.

Вовк викликається для проведення слідчих дій, а також вручення процесуальних документів.

Він викликається на 11:00.

Крім того, на 9 і 12 жовтня НАБУ викликає ще 3 суддів Окружного суду Києва: Ігоря Погрібніченко, Володимира Келеберду і Євгена Аблова.

Як повідомляли Українські Новини, Вища рада правосуддя повернула без розгляду генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, про що раніше просила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Крім того, НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника, а також суддів цього суду та 2 колишніх членів ВККС.

Раніше в НАБУ глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк знову не з'явився на допит.

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