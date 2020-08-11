Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк снова не явился на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, допрос был запланирован на 10 августа, но глава суда не пришел для участия в следственных действиях.

Местонахождение Вовка на данный момент неизвестно.

Ранее защита Вовка сообщила, что он не обязан ходить на допросы в НАБУ, поскольку находится в законном отпуске, что является уважительной причиной неявки на допрос.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрениипредседателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.

НАБУ в третий раз вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка, еще 4 судей Окружного админсуда и 2 членов Высшей квалификационной комиссии судей на допросы (13, 15, 17 и 20 августа).

Кроме того, Павел Вовк заявил, что ему не были вручены подозрения, и считает обыск в суде попыткой давления на него и само ведомство.