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  • Павел Вовк высказал уверенность, что судьям удастся отстоять независимость судебной системы
01 сентября 2020, вторник, 18:43 715
Политика 2020-09-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
Павел Вовк высказал уверенность, что судьям удастся отстоять независимость судебной системы

Павел Вовк высказал уверенность, что судьям удастся отстоять независимость судебной системы

Кира Молчанова
Судьи, Павел Вовк, Окружной административный суд Киева
Павел Вовк. Фото: Facebook
Павел Вовк. Фото: Facebook

Высший совет правосудия (ВСП) ходатайство Офиса Генерального прокурора об отстранении главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка вернул без рассмотрения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ОАСК.

"Друзья и коллеги, хочу проинформировать о результатах сегодняшнего рассмотрения в Высшем совете правосудия ходатайства Офиса Генпрокурора о моем отстранении. Несмотря на беспрецедентное давление, ВСП объективно подошёл к данному вопросу и сделал то, что должен был сделать согласно букве и духу Закона — вернул ходатайство без рассмотрения, поскольку подозрение не было вручено надлежащим образом", — сообщил Вовк.

По его мнению, это не финал данной истории, но "жирная запятая, которая уже позволяет задать некоторые вопросы".

"Почему молчал Верховный Суд, никак не реагируя на беспрецедентное и абсолютно незаконное давление на судебную систему? Как оценивать информационные атаки и вбросы со стороны НАБУ и его легиона бродячих активистов о якобы вручении мне подозрения, розыске и прочем? Кто понесет ответственность? Возможно, лицо, вопреки решения Конституционного Суда считающее себя Директором НАБУ?", — пишет Вовк.

Судья отмечает, что обязательно добьется того, чтобы за каждую фальсификацию, превышение полномочий и незаконное распоряжение в этом деле самопровозглашенные директора и исполнители их грязных поручений ответили в соответствии с Законом.

"Всех благодарю за поддержку. Верю в то, что нам, несмотря ни на что, удастся отстоять независимость судебной системы. А пока с верой в Бога, Закон и Украину возвращаюсь на свое рабочее место", — подытожил Павел Вовк.

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