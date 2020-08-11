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11 августа 2020, вторник, 21:04 49
Судебная власть 2020-08-11T21:05:08+03:00
Українські Новини
НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка, его заместителя, судей и экс-членов ВККС

НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка, его заместителя, судей и экс-членов ВККС

Елена Новикова
Розыск, Судья, НАБУ, Павел Вовк, Объявление в розыск, ОАСК
Павел Вовк
Павел Вовк

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который 10 августа снова не пришел для участия в следственных действиях, его заместителя, а также судей этого суда и 2 бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), передают Українськi Новини.

"Семеро подозреваемых в попытке захвата государственной власти объявлены в розыск. Речь идет о главе Окружного административного суда г. Киева, заместителе председателя ОАСК, трех судьях этого же суда и двух экс-членах ВККС", - сказано в нем.

Следствие прибегло к такой мере из-за неявки этих подозреваемых на вызовы детективов НАБУ для допросов и неустановления их местонахождения.

Кроме того, НАБУ обратилось к генеральному прокурору с проектам ходатайств в Высший совет правосудия об отстранении от правосудия и применении к подозреваемым судьям принуждения.

Указанные лица уклоняются от выполнения процессуальных обязанностей и скрываются от следствия с конца июля 2020.

На данный момент они вызваны на допросы 13, 15, 17 и 20 августа.

Согласно повесткам, на допросы вызваны Павел Вовк, Игорь Погрибниченко, Владимир Келеберда, Алексей Огурцов, Игорь Качур, экс-члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрениипредседателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.

НАБУ в третий раз вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка, еще 4 судей Окружного админсуда и 2 членов Высшей квалификационной комиссии судей на допросы (13, 15, 17 и 20 августа). 

Кроме того, Павел Вовк заявил, что ему не были вручены подозрения, и считает обыск в суде попыткой давления на него и само ведомство.

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НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка, его заместителя, судей и экс-членов ВККС
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