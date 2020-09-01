Высший совет правосудия не стал рассматривать ходатайство об отстранении судьи Вовка

Высший совет правосудия вернул без рассмотрения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом Українським Новинам сообщила начальник пресс-службы ВСП Ольга Черная.

"ВСП принял решение вернуть без рассмотрения генпрокурору ходатайство о временном отстранении от правосудия главы ОАСК Павла Вовка", - сообщила она.

Решение было принято на заседании во вторник.

Других деталей она не сообщила.

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова просит ВСП отстранить Вовка от должности.

17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям. Их подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Глава Окружного админисративного суда Киева Павел Вовк снова пришел в НАБУ, но допроса не было.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что находится в Украине и готов прийти на допрос в НАБУ в законном порядке.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя, а также судей этого суда и 2 бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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