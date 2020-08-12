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12 августа 2020, среда, 09:52 503
Судебная власть 2020-08-12T09:52:17+03:00
Українські Новини
Судья Вовк, которого НАБУ вчера шумно объявило в розыск, завил, что находится на рабочем месте — в суде

Судья Вовк, которого НАБУ вчера шумно объявило в розыск, завил, что находится на рабочем месте — в суде

Елена Новикова
НАБУ, Павел Вовк, Объявление в розыск, ОАСК
Павел Вовк. Фото: facebook/Павло Вовк
Павел Вовк. Фото: facebook/Павло Вовк

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, которого во вторник, 11 августа НАБУ объявило в розыск, заявляет, что находится в Украине и готов прийти на допрос в НАБУ в законном порядке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчерашний вечер принес новость о том, что меня и еще четверых коллег "объявили в розыск". Сообщение об этом появилось на сайте органа, по какому-то недоразумению, носящему название не соответствующее его истинному предназначению. Там утверждается, что мы не являемся на допросы по некоему делу, касающемуся попытки захвата государственной власти. Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", - написал он.

По его словам, ему не вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке и поэтому он не является подозреваемым.

"А как учат на юрфаке - нет подозрения, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являемся подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение каких-либо уголовно-процессуальных мер очевидно свидетельствует о нарушениях Закона со стороны НАБУ", - добавил Вовк.

Он отметил, что продолжает спокойно выполнять свои обязанноси на своем рабочем месте.

"А действия НАБУ, устроившего очередное шоу, мы расцениваем как вмешательство в деятельность судей. Поскольку это в Украине пока еще преступление, то соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы. Если кому-то очень хочется заниматься пиаром вместо борьбы с коррупцией, то уверен, что смена такого рода деятельности не заставит себя долго ждать... А вообще, нынешняя ситуация, в общих чертах, мне напоминает кампанию против ОАСК, где так хорошо просматривались уши пятого Президента, который виртуозно управлял главным коррупционером НАБУ. Конечно, проще провести пиар-кампанию против суда, нежели расследовать злоупотребления бывших функционеров и друзей", - подчеркнул глава ОАСК.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.

НАБУ в третий раз вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка, еще 4 судей Окружного админсуда и 2 членов Высшей квалификационной комиссии судей на допросы (13, 15, 17 и 20 августа). 

Кроме того, Павел Вовк заявил, что ему не были вручены подозрения, и считает обыск в суде попыткой давления на него и само ведомство.

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