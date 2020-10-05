Полиция начала расследовать, почему "Суспільне ТВ" не пустило сироту Максима Ткачука на "Детское Евровидение"

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Дарья Володина сообщила, что Шевченковское управление Нацполиции в г. Киеве начало досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), а именно отказа в регистрации на нацотбор к участию в международном детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" 12-летнему ребенку-сироте Максиму Ткачуку.

Об этом Володина заявила в своем Telegram-канале.

"Поздравляю Публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" с возбуждением уголовного дела по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) по тематике национального отбора "Детского Евровидения-2020". Может уже пора задуматься над тем, какие вещи взять с собой на выход?" - написала народный депутат.

19 августа генеральный продюсер "Суспильне UA" Ярослав Лодыгин назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага".

Также 20 августа министр культуры Украины Александр Ткаченко прокомментировал решение НОТУ о запрете 12-летнему Ткачуку участвовать в "Детском Евровидении".

Напомним, как следует из официального ответа НОТУ, Максиму Ткачуку отказали на основании подпункта "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020".

В начале марта этого года ребенок с песней "Смуглянка" победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, завоевав награды сразу в трех номинациях. Мальчик исполнил еще 2 композиции. Украинские песни в этом конкурсе Максим не исполнял, так как конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Исполнение русских песен маленьким украинцем возмутило представителей партии "Свобода". Выступление юного исполнителя отозвалось травлей ребенка и его родственников в социальных сетях и ряде средств массвой информации.

Как сообщали Українські Новини, НОТУ отказала в регистрации на нацотбор к участию в "Евровидении-2020" 12-летнему школьнику с Волыни Максиму Ткачуку.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости