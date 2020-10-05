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05 октября 2020, понедельник, 20:06 868 Документ
СМИ 2020-10-05T20:06:23+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать, почему "Суспільне ТВ" не пустило сироту Максима Ткачука на "Детское Евровидение"

Полиция начала расследовать, почему "Суспільне ТВ" не пустило сироту Максима Ткачука на "Детское Евровидение"

Татьяна Зотова
Детское Евровидение, Слуга народа, НОТУ, Нацполиция Киева, Максим Ткачук, Дарья Володина
Максим Ткачук. Фото из открытых источников
Максим Ткачук. Фото из открытых источников

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Дарья Володина сообщила, что Шевченковское управление Нацполиции в г. Киеве начало досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), а именно отказа в регистрации на нацотбор к участию в международном детском песенном конкурсе "Евровидение-2020" 12-летнему ребенку-сироте Максиму Ткачуку.

Об этом Володина заявила в своем Telegram-канале.

"Поздравляю Публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" с возбуждением уголовного дела по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) по тематике национального отбора "Детского Евровидения-2020". Может уже пора задуматься над тем, какие вещи взять с собой на выход?" - написала народный депутат.

19 августа генеральный продюсер "Суспильне UA" Ярослав Лодыгин назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага".

Также 20 августа министр культуры Украины Александр Ткаченко прокомментировал решение НОТУ о запрете 12-летнему Ткачуку участвовать в "Детском Евровидении".

Напомним, как следует из официального ответа НОТУ, Максиму Ткачуку отказали на основании подпункта "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020".

В начале марта этого года ребенок с песней "Смуглянка" победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, завоевав награды сразу в трех номинациях. Мальчик исполнил еще 2 композиции. Украинские песни в этом конкурсе Максим не исполнял, так как конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Исполнение русских песен маленьким украинцем возмутило представителей партии "Свобода". Выступление юного исполнителя отозвалось травлей ребенка и его родственников в социальных сетях и ряде средств массвой информации.

Как сообщали Українські Новини, НОТУ отказала в регистрации на нацотбор к участию в "Евровидении-2020" 12-летнему школьнику с Волыни Максиму Ткачуку. 

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