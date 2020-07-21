Пристайко назначили послом Украины в Великобритании

Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко послом в Великобритании.

Об этом говорится в указе Президента №287 от 20 июля, передают Українськi Новини.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в нем.

Пристайко 50 лет.

Рада в марте 2020 года назначила его вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Дениса Шмыгаля, до этого он с августа 2019 года был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

22 мая 2019 года он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации, переведен на должность замруководителя Офиса Президента.

До этого, с июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Кроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

Как сообщали Українськi Новини, в июне Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.

Также в мае из зарплаты Пристайко вычли почти 9 тыс. гривен из-за превышения ее максимального размера.