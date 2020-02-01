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01 февраля 2020, суббота, 09:17 31
Европа 2020-02-01T11:15:01+02:00
Українські Новини
Brexit завершился: Великобритания больше не член Евросоюза

Brexit завершился: Великобритания больше не член Евросоюза

Надежда Комендантова
Великобритания, Евросоюз, Выход Британии из ЕС, Brexit
Brexit. Фото: pixabay.com
Brexit. Фото: pixabay.com

После того, как Совет Евросоюза окончательно утвердил сделку по Brexit, Великобритания с сегодняшнего дня больше не является членом Европейского союза. Соглашение по Brexit вступило в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, пишет 112.ua.

"Соглашение о Brexit обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Оно охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии/Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", – говорится в сообщении.

В соответствии с документом, с пятницы начинается так называемый переходной период, который продлится до 31 декабря 2020 года. До последнего дня этого года Британия продолжит применять законы ЕС, но уже не будет его членом. Данный период может быть продлен на 1 или 2 года по обоюдному соглашению сторон 1 июля 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, британская делегация ушла из Европарламента под волынку.

Также правительство Великобритании заявило, что с конца февраля все желающие получить рабочую визу, смогут без проблем проделать данную процедуру в ускоренном темпе.

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