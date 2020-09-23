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23 сентября 2020, среда, 21:17 63
Внешняя политика 2020-09-23T21:45:01+03:00
Українські Новини
В Минобороны Великобритании назвали Украину "задним двором России"

В Минобороны Великобритании назвали Украину "задним двором России"

Валерия Драгомирова
Россия, Учения, Минобороны Великобритании
Пост Минобороны. Скриншот: Twitter
Пост Минобороны. Скриншот: Twitter

В Минобороны Великобритании сопроводили новость о высадке парашютистов в Николаевской области в рамках учений "Объединенные усилия-2020" фоторепортажем, озаглавленным "Мы высадились на заднем дворе России". 

Соответственную запись ведомство опубликовало на своей официальной странице в Twitter.

"Это просто вам для понимания того, как нас воспринимают наши "западные партнёры": как российский задний двор. Ну и вот они радостно рапортуют: этот самый задний двор (Украину) они отжали. Молодцы какие", – прокомментировал в своем Telegram-канале одесский журналист Юрий Ткачев.

Примечательно, что при переходе по ссылке на сайт, оказалось, что запись изменили. Если в оставшейся публикации в "Твиттере", как говорилось выше, иллюстрация подписана: "На картинке: Мы высадились на заднем дворе России" (we dropped into russia’s backyard). Теперь на сайте теперь значится: "На картинке: Самая крупная высадка за последнее десятилетие" (The biggest para drop in decades).



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