В Минобороны Великобритании назвали Украину "задним двором России"

В Минобороны Великобритании сопроводили новость о высадке парашютистов в Николаевской области в рамках учений "Объединенные усилия-2020" фоторепортажем, озаглавленным "Мы высадились на заднем дворе России".

Соответственную запись ведомство опубликовало на своей официальной странице в Twitter.



"Это просто вам для понимания того, как нас воспринимают наши "западные партнёры": как российский задний двор. Ну и вот они радостно рапортуют: этот самый задний двор (Украину) они отжали. Молодцы какие", – прокомментировал в своем Telegram-канале одесский журналист Юрий Ткачев.



Примечательно, что при переходе по ссылке на сайт, оказалось, что запись изменили. Если в оставшейся публикации в "Твиттере", как говорилось выше, иллюстрация подписана: "На картинке: Мы высадились на заднем дворе России" (we dropped into russia’s backyard). Теперь на сайте теперь значится: "На картинке: Самая крупная высадка за последнее десятилетие" (The biggest para drop in decades).





