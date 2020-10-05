Доллар в начале недели подорожал, а евро начал падать. Курс валют на 5 октября

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 октября на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро сохранился на 32,9113 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,25 коп. до 33,3688 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,2609 28,4806 32,9113 33,3688 3,29 3,79 Максимальный 28,3700 28,6000 33,1100 33,6000 3,62 5,00 Минимальный 28,1000 28,4000 32,6500 33,1500 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, как будет меняться курс нацвалюты до конца 2020 года.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Тем временем Нацбанк ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что официальный курс в Украине может перейти психологическую отметку в 29 грн/$.

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