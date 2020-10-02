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02 октября 2020, пятница, 18:03 14
Финансы 2020-10-02T18:30:01+03:00
Українські Новини
На межбанке гривна дешевеет второй день подряд

На межбанке гривна дешевеет второй день подряд

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке
Курс гривны на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,34-28,35 UAH/USD, затем котировки снизились до 28,32-28,34 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,35-28,37 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,50% с 23,74 UAH/USD до 28,37 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 октября, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD.

Также пятницу, 2 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских повысился по сравнению с 1 октября на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

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