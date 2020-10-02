На межбанке гривна дешевеет второй день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,37 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,34-28,35 UAH\/USD, затем котировки снизились до 28,32-28,34 UAH\/USD, после чего установились на уровне 28,35-28,37 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,50% с 23,74 UAH\/USD до 28,37 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 октября, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH\/USD. Также пятницу, 2 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских повысился по сравнению с 1 октября на 5,35 коп. до 28,4609 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,2434 UAH\/USD.