Рубль в конце рабочей недели обвалился

В пятницу, 2 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в четверг, 1 октября, понизился на 1 копейку и составляет 3,30 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля понизился на 4 копейки и составляет 3,76 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 2 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,30 3,76 Максимальный 3,63 4,00 Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 октября на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

Тем временем в сентябре курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 74,93 коп. до 28,4210 UAH/USD, курс покупки повысился на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD после понижения в августе.

Также Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 октября, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD.

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