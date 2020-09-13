Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года

Вместе с приходом осени в Украине начала дешеветь гривна и за первую декаду сентября упала в цене к доллару на 27 копеек – с 27,56 до 27,83 грн. О том, что будет с гривной этой осенью, пишет "Сегодня".

Так, по словам экспертов, курс гривны к концу года курс гривны к доллару ослабнет. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко Александр Охрименко прогнозирует увеличение влияния на курс гривни к концу года импортеров и экспортеров.

"В сентябре-ноябре увеличится экспорт зерна, а ближе к концу года должен оживиться и импорт, ибо наша экономика постепенно начинает приспосабливаться к жизни в условиях кризиса, – говорит Александр Охрименко. – Это означает рост спроса на валюту и плавную девальвацию гривни, ведь экспортеры вряд ли станут продавать ее дешево, начнут придерживать. Их главным оппонентом станет Национальный банк. Его интервенции валюты не позволят курсу вырасти к концу года выше 28 грн/доллар. То есть роль этих двух факторов возрастет. Но рост импорта повысит спрос на валюту со стороны "тени", что станет ослаблять гривню. Остальные факторы влияния, соответственно, уменьшатся, например потенциал Минфина, МВФ. Потенциал влияния населения и трудовых мигрантов вряд ли изменится".

Руководитель отдела аналитики ГК "Forex club" Андрей Шевчишин согласен, что усилится потенциал влияния на курс экспортеров-импортеров и Нацбанка и ослабеет со стороны Минфина и нерезидентов. Также он допускает рост к концу года активности населения, которое на волне девальвации гривни начнет больше покупать валюту, усиливая негативное давление на курс гривни.

"Ожидаю, что в декабре гривня ослабеет, курс будет в коридоре 28,5-29,5 грн/доллар. Многое будет зависеть от действий Национального банка: станет он удерживать курс на нижней границе коридора или позволит ему подняться до верхней", - отметил Шевчишин.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 сентября на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

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