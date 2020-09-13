подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года
13 сентября 2020, воскресенье, 07:00 25
Экономика 2020-09-13T07:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года

Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, прогноз курса валют
Доллар
Доллар

Вместе с приходом осени в Украине начала дешеветь гривна и за первую декаду сентября упала в цене к доллару на 27 копеек – с 27,56 до 27,83 грн. О том, что будет с гривной этой осенью, пишет "Сегодня".

Так, по словам экспертов, курс гривны к концу года курс гривны к доллару ослабнет. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко Александр Охрименко прогнозирует увеличение влияния на курс гривни к концу года импортеров и экспортеров.

"В сентябре-ноябре увеличится экспорт зерна, а ближе к концу года должен оживиться и импорт, ибо наша экономика постепенно начинает приспосабливаться к жизни в условиях кризиса, – говорит Александр Охрименко. – Это означает рост спроса на валюту и плавную девальвацию гривни, ведь экспортеры вряд ли станут продавать ее дешево, начнут придерживать. Их главным оппонентом станет Национальный банк. Его интервенции валюты не позволят курсу вырасти к концу года выше 28 грн/доллар. То есть роль этих двух факторов возрастет. Но рост импорта повысит спрос на валюту со стороны "тени", что станет ослаблять гривню. Остальные факторы влияния, соответственно, уменьшатся, например потенциал Минфина, МВФ. Потенциал влияния населения и трудовых мигрантов вряд ли изменится".

Руководитель отдела аналитики ГК "Forex club" Андрей Шевчишин согласен, что усилится потенциал влияния на курс экспортеров-импортеров и Нацбанка и ослабеет со стороны Минфина и нерезидентов. Также он допускает рост к концу года активности населения, которое на волне девальвации гривни начнет больше покупать валюту, усиливая негативное давление на курс гривни.

"Ожидаю, что в декабре гривня ослабеет, курс будет в коридоре 28,5-29,5 грн/доллар. Многое будет зависеть от действий Национального банка: станет он удерживать курс на нижней границе коридора или позволит ему подняться до верхней", - отметил Шевчишин.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 сентября на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара прогноз курса валют

Перед выходными доллар и евро снова подорожали. Ку...
Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжил...
Гривна продолжает падать. Курс валют от НБУ до пон...
Финансисты прогнозируют девальвацию гривны к концу...
Как будут работать школы Киева в "оранжевой зоне": объяснение КГГА
Зеленскому в Одессе пообещали, что пробок при въезде на Хаджибейском лимане больше не будет
Новости
Киев может попасть в "красную зону" карантина: эксперты назвали сроки 22:55
Порча агитматериалов и подкуп избирателей: за сутки открыли два уголовных дела за нарушения избирательного процесса 22:29
"Украинский Медиа Холдинг" заявил о планируемом силовом захвате компании 21:25
После похолодания вернется летняя жара. Прогноз погоды на 13 сентября 21:00
Авиакомпания LOT отменила плату за изменения даты вылета и маршрута 20:30
больше новостей
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень 18:45
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
Коронавирус не помеха: кого и в каких условиях ожидает осенний призыв-2020 06:40
За один день сентябрьские пенсии профинансировали на 3,1 млрд гривен 06:00
больше новостей
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Коронавирус не помеха: кого и в каких условиях ожидает осенний призыв-2020 06:40
больше новостей
СБУ расследует срыв операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" из-за разглашения данных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok