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02 октября 2020, пятница, 10:47 57
Экономика 2020-10-02T11:15:01+03:00
Українські Новини
Доллар перед выходными подскочил. Курс валют на 2 октября

Доллар перед выходными подскочил. Курс валют на 2 октября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 октября на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,95 коп. до 32,9191 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,73 коп. до 33,3775 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,2434 28,4609 32,9191 33,3775 3,34 3,77
Максимальный 28,3500 28,6000 33,1000 33,6500 3,63 4,00
Минимальный 28,1000 28,3700 32,6000 33,1900 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, в сентябре курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 74,93 коп. до 28,4210 UAH/USD, курс покупки повысился на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD после понижения в августе.

Также Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 октября, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD.

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