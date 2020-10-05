подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
5.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

05 октября 2020, понедельник, 09:29 86
Финансы 2020-10-05T09:32:27+03:00
Українські Новини
Финансисты прогнозируют стабильный доллар в октябре

Финансисты прогнозируют стабильный доллар в октябре

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, Валюта, Доллар, прогноз курса валют, финансисты
В октябре нацвалюта будет стабильной
В октябре нацвалюта будет стабильной

В то время как гривна немного просела, финансисты прогнозируют курс гривны в октябре 28,30-28,40 UAH/USD.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

"Сейчас спрос на валюту и соответственно рост курса формируют психологические факторы. Нацбанк не против плавной девальвации гривны, но без резких перекосов в ту или иную сторону. Мы постепенно выходим на плановые показатели курса, заложенные в бюджете", - пояснил причины девальвации директор казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

Кроме этого, банкир добавил, что неопределенность по сотрудничеству с МВФ, большой дефицит бюджета толкают участников рынка к активной покупке валюты в ожидании дальнейшей девальвации.

Нацбанк регулярно выходит на рынок с продажей валюты, но с каждым днем курс продажи все выше и выше.

"Поэтому в ближайшие пару недель мы ожидаем на курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD", - подчеркнул Кабин.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко в свою очередь сообщила, что было ожидаемо, что с наступлением осени курс начнет расти.

"В это время традиционно усиливается спрос на валюту, и начинается сезонный рост курса. Торговый баланс ушел в дефицит в июле, в августе он расширился. Пока дефицит относительно небольшой, но, тем не менее, внешняя торговля стала фактором оттока валюты. Дефицит валюты на межбанке начал ощущаться уже в конце августа и курс начал расти. Тем не менее, в течение трех недель с конца августа Нацбанк продолжал покупать валюту на межбанке, приобретя за этот период 100 млн долларов", - сказала она.

По данным Ахтырко, такие интервенции и так на растущем рынке создали дополнительное девальвационное давление и вероятно только усилили девальвационные ожидания среди участников рынка.

Также нельзя не отметить, что в последние недели усилился поток негативных новостей по поводу вероятных проблем с получением очередного транша МВФ.

"Как мы знаем, участники валютного рынка всегда чутко реагируют на новости по поводу возможных проблем с международным финансированием. Вероятно, это тоже повлияло на рост курса. На данный момент явных факторов для возврата курса на уровень середины года нет... Ожидаемый курс в октябре 28,3-28,4 UAH/USD", - подчеркнула она.

Как сообщали Українські Новини, с начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,50% с 23,74 UAH/USD до 28,37 UAH/USD.

В пятницу, 2 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских повысился по сравнению с 1 октября на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

Курс гривны на межбанке после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Эксперты спрогнозировали, как будет меняться курс нацвалюты до конца 2020 года.

Больше новостей о: Курс гривны Валюта Доллар прогноз курса валют финансисты

Количество новых случаев коронавируса снизилось, а смертность сократилась на четверть
В Украине обновили зоны карантина. Какие города попали в "красную" и "оранжевую"
Новости
Пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу 10:09
В Париже усиливают карантин из-за всплеска коронавируса. Закрываются бары, рестораны будут регистрировать всех посетителей 09:56
Масштабные пожары в Луганской области: в ГосЧС рассказали, где самая сложная ситуация 09:43
Финансисты прогнозируют стабильный доллар в октябре 09:29
Количество новых случаев коронавируса снизилось, а смертность сократилась на четверть 09:26 Инфографика
больше новостей
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Количество больных, госпитализированных с коронавирусом, резко возросло 10:57
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 17:47
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре 05:30
больше новостей
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Эксперт рассказал про "штангу" Ляшко: обвинил в подкупе "Наш край", от которого нет кандидата по округу 18:48
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:33
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен 16:11
больше новостей
Масштабные пожары в Луганской области: в ГосЧС рассказали, где самая сложная ситуация
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok