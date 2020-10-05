Финансисты прогнозируют стабильный доллар в октябре

В то время как гривна немного просела, финансисты прогнозируют курс гривны в октябре 28,30-28,40 UAH/USD.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

"Сейчас спрос на валюту и соответственно рост курса формируют психологические факторы. Нацбанк не против плавной девальвации гривны, но без резких перекосов в ту или иную сторону. Мы постепенно выходим на плановые показатели курса, заложенные в бюджете", - пояснил причины девальвации директор казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

Кроме этого, банкир добавил, что неопределенность по сотрудничеству с МВФ, большой дефицит бюджета толкают участников рынка к активной покупке валюты в ожидании дальнейшей девальвации.

Нацбанк регулярно выходит на рынок с продажей валюты, но с каждым днем курс продажи все выше и выше.

"Поэтому в ближайшие пару недель мы ожидаем на курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD", - подчеркнул Кабин.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко в свою очередь сообщила, что было ожидаемо, что с наступлением осени курс начнет расти.

"В это время традиционно усиливается спрос на валюту, и начинается сезонный рост курса. Торговый баланс ушел в дефицит в июле, в августе он расширился. Пока дефицит относительно небольшой, но, тем не менее, внешняя торговля стала фактором оттока валюты. Дефицит валюты на межбанке начал ощущаться уже в конце августа и курс начал расти. Тем не менее, в течение трех недель с конца августа Нацбанк продолжал покупать валюту на межбанке, приобретя за этот период 100 млн долларов", - сказала она.

По данным Ахтырко, такие интервенции и так на растущем рынке создали дополнительное девальвационное давление и вероятно только усилили девальвационные ожидания среди участников рынка.

Также нельзя не отметить, что в последние недели усилился поток негативных новостей по поводу вероятных проблем с получением очередного транша МВФ.

"Как мы знаем, участники валютного рынка всегда чутко реагируют на новости по поводу возможных проблем с международным финансированием. Вероятно, это тоже повлияло на рост курса. На данный момент явных факторов для возврата курса на уровень середины года нет... Ожидаемый курс в октябре 28,3-28,4 UAH/USD", - подчеркнула она.

Как сообщали Українські Новини, с начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,50% с 23,74 UAH/USD до 28,37 UAH/USD.

В пятницу, 2 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских повысился по сравнению с 1 октября на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

Курс гривны на межбанке после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Эксперты спрогнозировали, как будет меняться курс нацвалюты до конца 2020 года.

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