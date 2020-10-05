Гривна просела. Официальный курс нацвалюты на сегодня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 октября, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 октября, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,6772 1 доллар США 28,3408 1 швейцарский франк 30,7985 10 иен 2,6940 10 российских рублей 3,6099 1 евро 33,2324

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, как будет меняться курс нацвалюты до конца 2020 года.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,37 UAH/USD.

Кроме того, в пятницу, 2 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских повысился по сравнению с 1 октября на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых.

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