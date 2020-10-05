Гривна просела. Официальный курс нацвалюты на сегодня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 октября, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 октября, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,6772 1 доллар США 28,3408 1 швейцарский франк 30,7985 10 иен 2,6940 10 российских рублей 3,6099 1 евро 33,2324 Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, как будет меняться курс нацвалюты до конца 2020 года. Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 5 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,37 UAH\/USD. Кроме того, в пятницу, 2 октября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских повысился по сравнению с 1 октября на 5,35 коп. до 28,4609 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,2434 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что Нацбанк ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых.