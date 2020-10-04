"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

Михаил Добкин, который в сентябре подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова, снимает свою кандидатуру с выборов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Добкин принял решение снять свою кандидатуру в пользу Геннадия Кернеса.

"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера.

На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку. Задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял. Ведь это наш город и нам здесь жить!", – написал Добкин.

Как сообщали Українські новини, 2 октября Геннадий Кернес получил негативный тест на коронавирусную инфекцию.

Также ранее Кернес прокомментировал решение Добкина баллотироваться в мэры Харькова, заявив, что это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал.

Кроме того, ранее Добкин собирался баллотироваться в мэры Киева.

Также на выборы мэра Харькова зарегистрировали 15 кандидатов. Среди них был и Михаил Добкин.

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