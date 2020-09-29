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  • "Я не воспринимаю это как дружеский жест". Кернес прокомментировал выдвижение Добкина в мэры Харькова
29 сентября 2020, вторник, 06:45 3902
Выборы 2020-09-29T07:15:11+03:00
Українські Новини
"Я не воспринимаю это как дружеский жест". Кернес прокомментировал выдвижение Добкина в мэры Харькова

"Я не воспринимаю это как дружеский жест". Кернес прокомментировал выдвижение Добкина в мэры Харькова

Александр Савич
Харьков, Геннадий Кернес, Михаил Добкин, Местные выборы-2020
Геннадий Кернес прокомментировал выдвижение Михаила Добкина в мэры Харькова. Фото: facebook.com/gennadykernes/
Геннадий Кернес прокомментировал выдвижение Михаила Добкина в мэры Харькова. Фото: facebook.com/gennadykernes/

Харьковский городской глава Геннадий Кернес считает, что решение Михаила Добкина баллотироваться в мэры Харькова является не дружеским жестом, а попыткой использовать чужой политический капитал. Об этом Кернес заявил в комментарии "Стране".

Это заявление стало первым публичным комментарием Кернеса с момента его болезни.

"Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно.

В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днём рождения. И не огорчаем друг друга дружбой", – сказал Кернес.

Кроме того, сообщается, что семья и друзья Кернеса воспринимают выдвижение Добкина как политическое предательство.

Как сообщали Українські новини, Геннадий Кернес лечится в той же клинике, куда после отравления доставили Навального.

Также Кернес потратил 5,8 млн гривен на лечение и транспортировку в Германию.

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