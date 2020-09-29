"Я не воспринимаю это как дружеский жест". Кернес прокомментировал выдвижение Добкина в мэры Харькова

Харьковский городской глава Геннадий Кернес считает, что решение Михаила Добкина баллотироваться в мэры Харькова является не дружеским жестом, а попыткой использовать чужой политический капитал. Об этом Кернес заявил в комментарии "Стране". Это заявление стало первым публичным комментарием Кернеса с момента его болезни. "Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днём рождения. И не огорчаем друг друга дружбой", – сказал Кернес. Кроме того, сообщается, что семья и друзья Кернеса воспринимают выдвижение Добкина как политическое предательство. Как сообщали Українські новини, Геннадий Кернес лечится в той же клинике, куда после отравления доставили Навального. Также Кернес потратил 5,8 млн гривен на лечение и транспортировку в Германию.