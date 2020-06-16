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16 июня 2020, вторник, 19:59 219
Выборы 2020-06-16T20:15:13+03:00
Українські Новини
Добкин бросает вызов Кличко на выборах мэра Киева

Добкин бросает вызов Кличко на выборах мэра Киева

Елена Новикова
Выборы, Михаил Добкин, Местные выборы, мэр Киева, Местные выборы-2020
Михаил Добкин
Михаил Добкин

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, который ранее купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы за полмиллиона гривен, планирует баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", передают Українськi Новини.

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост", - сказал он.

Он подчеркнул, что ему не нравится то, что происходит с Киевом, и он намерен это исправить.

"Первая столица. Мы ее отремонтируем, мы ее сделаем такой же классной, какой она была до прихода Кличко и других ему подобных, и передадим ее в руки киевлян", - сказал он.

По его словам, "отсиживаться", гладя на то, что происходит сейчас в Киеве, нельзя.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявил, что в праймериз партии "Слуга народа" на выдвижение кандидата в мэры Киева будут участвовать не только члены партии.

Также Виталий Кличко также будет баллотироваться на выборах мэра Киева.

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