Добкин бросает вызов Кличко на выборах мэра Киева

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, который ранее купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы за полмиллиона гривен, планирует баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", передают Українськi Новини.

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост", - сказал он.

Он подчеркнул, что ему не нравится то, что происходит с Киевом, и он намерен это исправить.

"Первая столица. Мы ее отремонтируем, мы ее сделаем такой же классной, какой она была до прихода Кличко и других ему подобных, и передадим ее в руки киевлян", - сказал он.

По его словам, "отсиживаться", гладя на то, что происходит сейчас в Киеве, нельзя.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявил, что в праймериз партии "Слуга народа" на выдвижение кандидата в мэры Киева будут участвовать не только члены партии.

Также Виталий Кличко также будет баллотироваться на выборах мэра Киева.