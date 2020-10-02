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02 октября 2020, пятница, 20:32 305
Медицина 2020-10-02T21:30:02+03:00
Українські Новини
Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19

Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, Геннадий Кернес, заражение коронавирусом, Тест на коронавирус, Коронавирус у Кернеса, Отрицательный тест на коронавирус
Геннадий Кернес. Фото: unian.net
Геннадий Кернес. Фото: unian.net

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого ранее доставили в немецкую клинику "Шарите" в тяжелом состоянии, в пятницу, 2 октября, получил отрицательный результат тест на корнавирусную инфекцию COVID-19

Об этом украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил в своем Telegram-канале.

"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на Covid-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.

Как сообщали Українські Новини, мэр Харькова был госпитализирован с диагнозом коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких.

Также в пятницу, 2 октяюря, в Харьковском городском совете заявили, что угрозы жизни Геннадия Кернеса нет, а слухи о его якобы смерти, которые появились вечером 1 октября в харьковских пабликах и соцсетях, - не более чем фейк.

Кроме того, Ганндий Кернес и Михаил Добкин сразятся за кресло мэра Харькова на местных выборах, которые пройдут 25 котября.

Ранее сообщалось о том, что в СМИ сообщали, что эвакуировать Геннадия Кернеса в Германию прилетел тот же самолет, на котором перевозили в Навального.

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